О нас
Report Georgia
Аудио новости

Объявлен прогноз погоды на завтра

Объявлен прогноз погоды на завтра 2 июня в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.
Экология
1 июня 2021 г. 13:19
Объявлен прогноз погоды на завтра

2 июня в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром местами слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер, вечером он сменится северо-западным ветром, который усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 755 мм до 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых западных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Утром местами туман, будет дуть западный ветер, в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью будет 18-23, днем 32-37, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Экслюзивные новости

Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 12:50
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
31 мая 2021 г. 11:13
Киевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
ФотоКиевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
30 мая 2021 г. 16:16
Мамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
ФотоМамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
27 мая 2021 г. 14:01
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
27 мая 2021 г. 11:39
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
26 мая 2021 г. 14:46
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
26 мая 2021 г. 10:00
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
24 мая 2021 г. 17:46
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi