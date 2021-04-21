Объявлен прогноз погоды на завтра

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%

22 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, в основном без осадков, однако вечером местами ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13, днем - 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

22 апреля в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, сильный дождь, местами интенсивный, град. Утром местами туман, будет дуть западный ветер, в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью 12-17, днем 23-28, в горах ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 22 апреля на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра хазри, что в основном неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.