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Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Обнародована фактическая погода в Азербайджане Обнародована фактическая погода в Азербайджане.
Экология
20 января 2022 г. 13:31
Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, по состоянию на 12:00 20 января на территории страны наблюдаются осадки, местами мокрый снег и снег. В Баку и на Абшеронском полуострове дождь перешел в мокрый снег. В некоторых местах преобладает порывистый северо-западный ветер.

Количество выпавших осадков составило в Сарыбаше (Гах) 11.0 мм, Балакене, Загатале - 6.0 мм, Шаруре, Агдере (Ордубад) - 3.0 мм, Шахбузе, Дашкесане, Гейгеле, Кишчае (Шеки), Садареке - 2.0 мм, Нахчыване, Шемкире, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Габале, Гейчае, Имишли, Кюрдамире, Джафархане, Ярдымлы, Лянкяране, Шахдаге, Гобустане, Зардабе, Биласуваре, Гейтепе, Калвазе - до 1.0 мм.

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