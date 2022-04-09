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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье В Баку и на Абшеронском полуострове 10 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
9 апреля 2022 г. 12:19
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

В Баку и на Абшеронском полуострове 10 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью местами вероятны небольшие осадки.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным. Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем - 16-20° тепла. В Баку ночью будет 9-11°, днем - 18-20° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 0-5°, днем - 7-12° тепла.

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