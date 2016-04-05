Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ 6 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Днем будет преобладать южный ветер.

Об этом Report сообщили из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-8, днем 12-17 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм.рт.ст., относительная влажность ночью 75-85%, днем 55-65%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером в некоторых западных районах ожидается моросящий дождь. Ночью и утром местами возможен туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 14-19 градусов тепла, в горах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.