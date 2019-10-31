Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на ноябрь.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в ноябре среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме. Предположительно, месячное количество осадков будет близко к климатической норме, местами чуть выше нее.

В начале первой декады ноября погодные условия на территории страны будут нестабильными, ожидаются ветер, осадки.

Во второй половине первой декады и во второй декаде месяца в некоторые дни температура воздуха будет превышать климатическую норму, ожидаются относительно умеренные погодные условия.

В третьей декаде предположительно ожидаются нестабильные, ветреные погодные условия. В последние дни месяца температура воздуха будет относительно ниже климатической нормы.

В Баку и на Абшеронском полуострове

Среднемесячная температура воздуха составит 10-12 градусов тепла (ночью 9-14, в некоторые дни до 6 градусов тепла, днем 14-19, в некоторые дни 10-12 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Месячное количество осадков в основном будет близко к климатической норме (норма 28-38 мм), местами чуть выше нормы.

В Нахчыванской Автономной Республике

Среднемесячная температура воздуха составит 5-10 градусов тепла (ночью 4-9 градусов тепла, в отдельные дни 3-8 градусов мороза, днем 13-18, в некоторые дни 8-10 градусов тепла), что в пределах климатической нормы.

Месячное количество осадков будет близко к норме (норма 18-28 мм), местами чуть выше нормы.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбяджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 3-6 градусов тепла (ночью 3-8 градусов тепла, в некоторые дни 1-6 градусов мороза, днем 8-13, в отдельные дни 0-5 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 27-34 мм).

В Гяндже, Газахском, Горанбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 8-10 градусов тепла (ночью 6-11, в отдельные дни 0-3, днем 14-19, в некоторые дни 8-12 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 15-24 мм), а местами незначительно выше нее.

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 5-9 градусов тепла (ночью 5-10, в отдельные дни в горах 5-10 градусов мороза, днем 11-16, в некоторые дни 5-9 градусов тепла), что близко в пределах климатической нормы.

Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 29-73 мм) или местами чуть выше нее.

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 9-12 градусов тепла (ночью 8-13, в отдельные дни 0-4 градусов, днем 15-20, в некоторые дни 8-13 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 25-45 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 7-12 градусов тепла (ночью 7-12, в отдельные дни 2-4 градусов тепла, в горах 3-8 градусов мороза, днем 14-19, в отдельные дни 7-12 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Месячное количество осадков близко к климатической норме (норма 55-170 мм).