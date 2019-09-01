Обнародован прогноз погоды на понедельник

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили "Report" в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 2 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако к вечеру местами будет дождь, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-20, днем - 23-26 градусов тепла, в Баку ночью - 16-18, днем - 24-26 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-65 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 22-23, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди. В отдельных северных и восточных районах ожидаются ливневые дожди, есть вероятность выпадения града. Утром местами будет туман. Восточный ветер местами будет усиливаться. Ночью - 14-19, днем - 22-27, в горах ночью - 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.