Объявлена фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщила Report директор Национального департамента гидрометеорологиии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, с ночи 24 января в результате надвигающегося на территорию страны холодного атмосферного фронта произошли изменения погодных условий.

По ее словам, в Губе толщина снежного покрова составила 5 мм, Гусаре, Шахбузе - 4, Алтыагадже - 3, Халтане - 2, Хыналыге, Нахчыване, Ордубаде, Джулфе, Гедабеке, Лерике, Агдаре (Ордубаде), Грызе - 1 мм.

В Набрани, Шабрани выпало 2 мм осадков в виде дождя, в Баку и на Абшеронском полуострове - в Маштаге - 2, в Забрате, Бина, Пираллахы - 1 мм.

Высота снежного покрова в Агдаре составила 22 см, Лерике, Грызе - 7, Хыналыге - 6, Шахбузе - 5, Кишчае - 4, Гусаре - 3, Ярдымлы, Алтыагадже, Нахчыване - 2, Халтане, Губе - 1 см.

Скорость западного ветра в Тертере достигла 30 м/с, Дашкесане - 25, Нафталане - 24, Мингячевире - 23, Ярдымлы - 19, Гейчае, Шамахы - 18, Барде, Шеки - 17, в Баку и на Абшеронском полуострове: Баладжарах - 28, Маштаге - 26, острове Гум - 24, Баку, Забрате - 22, Пираллахы - 21 м/с.

Согласно информации станции "Нефтяные камни", высота морской волны достигала 3.2 м.

Минимальная температура воздуха в горных районах составила 2-6 градусов мороза, в высокогорьях - минус 10-15 градусов.