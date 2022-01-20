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На завтра ожидается снег

На завтра ожидается снег На завтра в Азербайджане ожидается снег.
Экология
20 января 2022 г. 12:23
На завтра ожидается снег

На завтра в Азербайджане ожидается снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

21 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможны осадки, мокрый снег. Местами усиливающийся северо-западный ветер в дневное время сменится умеренным южным. Температура воздуха ночью составит около 0°, днем-4-6° тепла.

В Баку ночью ожидается около 0°, днем-4-6° тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем - 60-65%.

В течение дня на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра ожидается, в основном, отсутствие осадков. Но ночью и утром 21 января местами ожидается осадки, мокрый снег, снег. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем - 3-7° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, в высокогорье ночью - 10-15°, днем-0-5° мороза.

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Версия на азербайджанском языке Sabah qar yağacaq

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