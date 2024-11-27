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На прошлой неделе на землях лесного фонда посажено более 136 тыс. деревьев

На прошлой неделе на землях лесного фонда посажено более 136 тыс. деревьев На прошлой неделе в Азербайджане на 186 гектарах земель лесного фонда высажено 136 900 саженцев деревьев, посеяны семена различных видов деревьев и кустарников.
Экология
27 ноября 2024 г. 12:25
На прошлой неделе на землях лесного фонда посажено более 136 тыс. деревьев

На прошлой неделе в Азербайджане на 186 гектарах земель лесного фонда посажено 136 900 саженцев деревьев, посеяны семена различных видов деревьев и кустарников.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы развития лесов Рамиг Ашрафов.

Он подчеркнул, что в настоящее время во всех регионах страны активно ведутся работы по восстановлению растительного покрова на открытых участках лесного фонда.

По его словам, с начала осеннего сезона на территории лесного фонда площадью 615 гектаров было посажено свыше 637 тысяч деревьев.

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Версия на азербайджанском языке Ötən həftə meşə fondu torpaqlarında 136 mindən artıq ağac əkilib

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