На прошлой неделе на землях лесного фонда посажено более 136 тыс. деревьев

На прошлой неделе в Азербайджане на 186 гектарах земель лесного фонда высажено 136 900 саженцев деревьев, посеяны семена различных видов деревьев и кустарников.

На прошлой неделе в Азербайджане на 186 гектарах земель лесного фонда посажено 136 900 саженцев деревьев, посеяны семена различных видов деревьев и кустарников.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы развития лесов Рамиг Ашрафов.

Он подчеркнул, что в настоящее время во всех регионах страны активно ведутся работы по восстановлению растительного покрова на открытых участках лесного фонда.

По его словам, с начала осеннего сезона на территории лесного фонда площадью 615 гектаров было посажено свыше 637 тысяч деревьев.