На населенной вынужденными переселенцами территории произошел оползень

В месте временного проживания вынужденных переселенцев на бывшей турбазе в Мингячевире 8 августа произошел оползень.
Как сообщили Report в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, на месте происшествия побывали представители Госкомитета.
В результате оползня нанесен ущерб месту временного проживания трех семей вынужденных переселенцев. Госкомитет за короткий период времени проведет в этих домах ремонтно-восстановительные работы.
На территории "Турбазы" проживает около 50 семей вынужденных переселенцев преимущественно из Агдамского и Кяльбаджарского районов.