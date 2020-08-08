На населенной вынужденными переселенцами территории произошел оползень

В месте временного проживания вынужденных переселенцев на бывшейтурбазе в Мингячевире 8 августа произошел оползень.

В месте временного проживания вынужденных переселенцев на бывшей турбазе в Мингячевире 8 августа произошел оползень.

Как сообщили Report в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, на месте происшествия побывали представители Госкомитета.

В результате оползня нанесен ущерб месту временного проживания трех семей вынужденных переселенцев. Госкомитет за короткий период времени проведет в этих домах ремонтно-восстановительные работы.

На территории "Турбазы" проживает около 50 семей вынужденных переселенцев преимущественно из Агдамского и Кяльбаджарского районов.