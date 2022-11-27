МВД обратилось к водителям и пешеходам

МВД обратилось к участникам движения в связи с предупреждением о туманной погоде, которая завтра ограничит видимость на территории страны.

МВД обратилось к участникам движения в связи с предупреждением о туманной погоде, которая завтра ограничит видимость на территории страны.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

«28 ноября существует вероятность ограничения видимости до 300-800 м на отдельных участках трасс страны, в основном в ночное и утреннее время из-за тумана.

Водители обязаны регулировать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, следить за исправностью наружных световых приборов своих автомобилей, строго соблюдать правила безопасности при остановке, стоянке, парковке, а также при обгоне и маневрировании.

Пешеходы тоже должны быть ответственными, а водители должны учитывать, что плохо видно дорогу и обочины».