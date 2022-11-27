О нас

МВД обратилось к водителям и пешеходам

МВД обратилось к водителям и пешеходам МВД обратилось к участникам движения в связи с предупреждением о туманной погоде, которая завтра ограничит видимость на территории страны.
Экология
27 ноября 2022 г. 16:09
МВД обратилось к водителям и пешеходам

МВД обратилось к участникам движения в связи с предупреждением о туманной погоде, которая завтра ограничит видимость на территории страны.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

«28 ноября существует вероятность ограничения видимости до 300-800 м на отдельных участках трасс страны, в основном в ночное и утреннее время из-за тумана.

Водители обязаны регулировать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, следить за исправностью наружных световых приборов своих автомобилей, строго соблюдать правила безопасности при остановке, стоянке, парковке, а также при обгоне и маневрировании.

Пешеходы тоже должны быть ответственными, а водители должны учитывать, что плохо видно дорогу и обочины».

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİN sürücü və piyadalara xəbərdarlıq edib

Другие новости из категории

В Баку будут дожди, в горных районах - снег
В Баку будут дожди, в горных районах - снег
27 ноября 2022 г. 12:50
Погодные условия в стране были нестабильными, шел дождь и выпал снег
Погодные условия в стране были нестабильными, шел дождь и выпал снег
27 ноября 2022 г. 11:28
Завтра температура понизится, будет дуть сильный ветер, увеличатся осадки
Завтра температура понизится, будет дуть сильный ветер, увеличатся осадки
27 ноября 2022 г. 11:16
Завтра в Азербайджане ожидается дождь и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидается дождь и сильный ветер
26 ноября 2022 г. 13:30
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра
25 ноября 2022 г. 12:36
В Азербайджане ожидается резкое ухудшение погодных условий
В Азербайджане ожидается резкое ухудшение погодных условий
25 ноября 2022 г. 12:20
В Азербайджане завтра местами ожидаются туман и изморось
В Азербайджане завтра местами ожидаются туман и изморось
24 ноября 2022 г. 12:50
В Азербайджан завезли еще 10 зубров
В Азербайджан завезли еще 10 зубров
23 ноября 2022 г. 17:38
Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 ноября 2022 г. 12:25
Завтра будет дуть сильный ветер
Завтра будет дуть сильный ветер
22 ноября 2022 г. 15:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi