Мухтар Бабаев: Проблема загрязнения Охчучая все еще не решена

Азербайджан обращался к международному сообществу, чтобы остановить загрязнение Охчучая, но, к сожалению, проблема все еще остается нерешенной.

Азербайджан обращался к международному сообществу, чтобы остановить загрязнение Охчучая, но, к сожалению, проблема все еще остается нерешенной.

Как передает Report из Зангилана, об этом сказал министр экологии Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на международной водной конференции на тему “Продвижение партнерства и деятельности по устойчивому управлению водными ресурсами”.

Он отметил, что мир зависит от воды и ею нужно пользоваться правильно. "Сегодня нехватка воды наблюдается почти на всех континентах. Азербайджан также страдает от этой проблемы", - заявил министр экологии.

Азербайджан разработал собственную водную политику, подготовил план действий по использованию воды. "Мы уделяем особое внимание трансграничному сотрудничеству, присоединились к водной конвенции", - заявил он.

Также он отметил важность следования Целям устойчивого развития ООН по использованию водными ресурсами. "Мы призываем всех ратифицировать водную конвенцию", - сказал он.

Зангилан - первый из освобожденных районов, куда вернутся вынужденные переселенцы. "Как и остальные освобожденные земли Азербайджана, Зангилан был практически весь разрушен во время оккупации", - заявил М.Бабаев.