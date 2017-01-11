Министерство: В 2016 году число туристов в национальных парках Азербайджана выросло в 3 раза

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В 2016 году число туристов, посетивших национальные парки Азербайджана, выросло в 3 раза по сравнению с 2015-ым годом.

Как сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана в ответ на запрос Report, если в 2015 году число туристов составило 75 тыс. человек, то в 2016 году это число достигло 199 530 человек, 3 081 из которых были иностранцами, а 196 449 человек - гражданами Азербайджана. В 2015 году это соотношение составило 1 050 иностранцев и 73 950 граждан Азербайджана.

Напомним, что сегодня отмечают Всемирный день заповедников и национальных парков. Отметим, что в настоящее время в Азербайджане функционируют особо охраняемые территории общей площадью 899 тыс га, в том числе 8 национальных парков, 12 государственных заповедников и 24 заказников.