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Министерство предупредило о похолодании

Министерство предупредило о похолодании 11:54
Экология
1 декабря 2021 г. 12:15
Министерство предупредило о похолодании

Преобладание со вчерашнего дня юго-западного ветра привело к тому, что температура воздуха почти на 5 градусов превышала климатическую норму.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, максимальная скорость ветра в Гобустане составило 28 м/с, в Дашкесане - 25 м/с, в Хыналыге - 24 м/с, в Алтыагадже - 18 м/с, в Лерике и Астаре - 17 м/с, в Губе - 16 м/с, в Ярдымлы - 15 м/с, в Баку, Пираллахи, Маштаге, острове Кум - 20 м/с, в Бина -18 м/с, на Нефтяных Камнях - 17 м/с, на острове Чилов - 16 м/с, в Сумгайыте - 15 м/с.

В настоящее время температура воздуха в Баку составляет 18-20 градусов тепла, наблюдаются относительно мягкие погодные условия, однако в ближайшие часы ожидается изменение погодных условий. В ближайшие 4-5 часов на территорию страны приблизится движущийся с запада холодный атмосферный фронт в сопровождении сильного северо-западного ветра.

Максимальная скорость ветра во второй половине дня ближе к вечеру в Баку и на Абшеронском полуострове составит 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с и 30 м/с. Температура воздуха понизится на 5-8 градусов.

Завтра днем ветер ослабнет.

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