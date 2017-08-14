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    Министерство оштрафовало срубившую дерево женщину

    В ходе проверок выяснилось, что дерево было срублено во время строительных работ проживающей по указанному адресу Говхар Гулиевой© Report

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ На "Горячую линию" министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) от жителя города Гянджи Гусейна Ахмедова поступила жалоба в связи с незаконной вырубкой деревьев по улице Узеира Гаджибекова.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, жалоба сразу же на месте была рассмотрена сотрудниками местных структур МЭПР.

    Во время осмотра территории был установлен факт незаконной вырубки одного дерева.

    В ходе проверок выяснилось, что дерево было срублено во время строительных работ проживающей по указанному адресу Говхар Гулиевой.

    По факту в отношении нарушителя был составлен протокол и в соответствии с законом об административных правонарушениях в отношении Говхар Гулиевой был применен штраф в размере 2920 манатов.

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