Министерство обнаружило в Баку незаконную свалку

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ На "горячую линию" министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана поступила жалоба от группы жильцов дачного массива Лахиш-Курдаханы Сабунчинского района Баку о создании по названному адресу антисанитарного положения в связи со скоплением мусора.

Как сообщили Report в пресс-службе МЭПР, жалоба была рассмотрена сотрудниками министерства на месте.

Во время расследования стало известно, что в результате выноса на названную территорию бытовых отходов в последние годы образовалась незаконная свалка. По факту составлен акт, Курдаханскому муниципалитету дана обязательная к выполнению срочная "принудительная инструкция" по устранению имеющейся свалки, устранении антисанитарной ситуации и усилению надзора. В то же время в Исполнительную власть Сабунчинского района направлено письменное обращение.