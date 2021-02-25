Институт географии НАНА о причине замерзания прибрежной полосы Каспия

Обледеневшая часть прибрежной полосы - относительно неглубокий участок Каспия

Институт географии имени академика Гасана Алиева НАН Азербайджана прокомментировал причины замерзания прибрежной полосы Каспийского моря.

Как сообщил Report директор института Рамиз Мамедов, замерзание прибрежной части Каспия на территории Гильгильчая в Шабранском районе Азербайджане случается не впервые.

По его словам, это связано с понижением температуры воздуха до -10 градусов: "Обледеневшая часть прибрежной полосы - относительно неглубокий участок Каспия. В открытом море не встретишь такого".

Р.Мамедов также объяснил причины похолодания: "Всё это является следствием и проявлением климатических изменений. В дальнейшем увеличится количество экстремальных случаев, их частота и диапазон повторений. То есть возрастет количество природных явлений, могущих обернуться катастрофой. Так, например, если раньше наблюдалось 5-10 подобных случаев, в дальнейшем их число возрастет до 25. То есть возрастет число оползней, землетрясений, сходов лавин и т.д. Жители, особенно прибрежных зон, должны быть готовы к этому".