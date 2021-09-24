Глава государства: Армения сильно загрязняет трансграничную реку Охчучай

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в ходе общих дебатов на 76-й сессии Генассамблеи ООН в видеоформате

"Армения учинила на бывших оккупированных территориях Азербайджана экоцид – геноцид против окружающей среды. 60 тысяч гектаров наших лесов уничтожены, вырублены и похищены, наши земли и реки загрязнены и отравлены".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в ходе общих дебатов на 76-й сессии Генассамблеи ООН в видеоформате.

"Армения использовала наши водные ресурсы на бывших оккупированных территориях для создания искусственного экологического бедствия. Парламентская Ассамблея Совета Европы, приняв в 2016 году резолюцию под названием «Намеренное лишение воды жителей прифронтовых районов Азербайджана», потребовала от правительства Армении положить конец использованию водных ресурсов в качестве инструмента политического влияния или давления.

Армения полностью проигнорировала данную резолюцию и продолжила использовать Сарсангское водохранилище как инструмент гуманитарного и экологического терроризма. Намеренно открывая водохранилище в зимние месяцы, Армения создавала наводнение на прилегающих территориях, и, перекрывая воду в летние месяцы, лишала воды хозяйства и людей, проживавших в бывшей прифронтовой зоне.

Армения сильно загрязняет трансграничную реку Охчучай. Это подвергает экологическую систему территории Азербайджана, по которой протекает река, не подлежащей восстановлению деградации. К сожалению, в этом экологическом преступлении участвуют и некоторые иностранные компании.

Армения незаконно эксплуатировала на находившихся в прошлом под оккупацией наших территориях природные ресурсы, в том числе золото и другие драгоценные металлы и минералы, экспортировала их на внешние рынки. Опираясь на веские факты, мы выявили иностранные компании из различных стран, занимавшиеся на оккупированных в прошлом территориях незаконной эксплуатацией природных ресурсов Азербайджана и другой незаконной деятельностью. Мы уже приступили к юридическим мерам против данных компаний. Они будут привлечены к ответственности за незаконную эксплуатацию наших природных ресурсов на оккупированных в прошлом территориях", - сказал глава государства.