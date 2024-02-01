Сегодня еще 15 НПО присоединились к коалиции Environmental Protection First (EPF), учрежденной в августе прошлого года.
Как сообщили Report в EPF, эти НПО представляют собой в основном организации, работающие в сфере экологии и здравоохранения.
Своей основной задачей коалиция объявила проведение постоянного мониторинга процессов в горнодобывающей отрасли Армении всеми законными способами, усиление борьбы с экологическими нарушениями. В EPF входят представители известных НПО. В минувший период экологически ориентированные НПО Армении не оставили без внимания обращения коалиции и продемонстрировали солидарность.
EPF требует от правительства Армении обеспечить условия для экологического мониторинга предприятий горнодобывающей промышленности, которые вызвали экологический и медицинский кризис на Южном Кавказе. Вчера НПО 22 стран мира выступили с совместным заявлением в поддержку этого призыва коалиции Environmental Protection First. Подписавшие заявление 49 иностранных НПО и экоактивистов с целью обеспечения экологической справедливости для региона Южного Кавказа потребовали от Армении немедленного прекращения деятельности, наносящей ущерб окружающей среде, и выполнить свои обязательства, вытекающие из международных конвенций.
Напомним, что на прошлой неделе коалиция Environmental Protection First заявила о готовности проведения экологического мониторинга на золоторудном месторождении Амулдаг совместно с организациями гражданского общества Армении и других зарубежных стран, осуществляющих деятельность в сфере экологии и здравоохранения, и международными структурами.
Поступает большое количество обращений о вступлении в коалицию, а также месседжи солидарности от экологических организаций различных стран мира. Таким образом, к коалиции уже присоединились 19 НПО.
Представляем организации, недавно присоединившиеся к коалиции Environmental Protection First:
1. Общественное объединение поддержки экологических инициатив «Eco Hub» - Тукезбан Агабабаева
2. Общественное объединение охраны природы «Экостиль-Азербайджан» - Эльман Юсифов
3. Экологическое общественное объединение «Рюзгар» - Ислам Мустафаев
4. Общественное объединение «Азербайджанские картографы» - Мугабиль Байрамов
5. Общественное объединение «Центр биологического разнообразия» - Тевеккюль Искендеров
6. Экологическое общественное объединение «На пути к здоровой жизни» - Ровшан Аббасов
7. Общественное объединение «Общество охраны природы Азербайджана» - Зураб Исрафилов
8. Общественное объединение «Семья и окружающая среда» - Сабина Вердиева
9. Общественное объединение «Здравоохранение и здоровая жизнь» - Лятафат Ализаде
10. Общественное объединение «Помощь социально-экономическому развитию – Небо и эко» - Ирада Гасанова
11. Общественное объединение «К будущему без туберкулеза» - Чингиз Рамазанлы
12. Общественное объединение «Поддержка информационных и социальных инициатив» - Джесарат Гусейнзаде
13. Общественное объединение экологического просвещения «Зеленый мир» - Эльман Джафарли
14. Общественное объединение Центр экологического права «Эколэкс» - Севиль Исаева
15. Общественное объединение Помощи охраны окружающей среды «Эколог» - Рубаба Гусейнли.