Бюро прогнозов: Следующие два дня в Баку будет наблюдаться ветреная погода

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ "В ближайшие два дня в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер".

Об этом заявила Report исполняющий обязанности директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Департамента национальной гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она напомнила, что несколько дней на территории страны наблюдается жаркая погода: "Ожидается, что наблюдаемые в настоящее время погодные условия продлятся до конца месяца. Максимальная температура воздуха составит 35-40, в районах Центрального арана, а также в некоторых местах Нахчывана достигнет 42 градусов".

Г. Мамедова сообщила, что в Баку и на Абшеронском полуострове в течение следующих двух дней ожидается погода без осадков: "Будет преобладать северо-западный ветер, временами порывистый. Температура воздуха будет колебаться в пределах 31-36 градусов".