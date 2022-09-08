Азербайджанский ученый: Каспийскому морю угрожает сильное обмеление

"Каспийское море стремительно мелеет из-за глобальных климатических изменений. Десятки километров некогда морского дна под палящим солнцем превратились в засохшую поверхность".

"Каспийское море стремительно мелеет из-за глобальных климатических изменений. Десятки километров некогда морского дна под палящим солнцем превратились в засохшую поверхность".

Как сообщает Report, об этом завотделом Геоморфологии побережий и дна Каспийского моря Института географии им. академика Г.Алиева, доктор географических наук, профессор Амир Алиев сказал в интервью российскому телеканалу "Россия 1".

А.Алиев подчеркнул, что к концу этого века Каспийское море может сильно обмелеть, уровень воды понизиться на 9 и даже 18 метров.

"Это означает, что водоем потеряет 34% территории. Это большая проблема для всех стран, имеющих выход к морю, и Азербайджан, Казахстан, Иран, Россия, Туркменистан должны будут решать ее сообща".