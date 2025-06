Азербайджан участвует в конференции ООН по океану в Ницце

Азербайджан принимает участие в Третьей Конференции ООН по океану, которая начала работу 9 июня в Ницце.

Как сообщает Report, страну на мероприятии представляет посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

"Для меня большая честь представлять Азербайджан на Конференции ООН 2025 года по океану, совместно организованной Францией и Коста-Рикой. Настало время ускорить действия и мобилизовать всех участников на сохранение и устойчивое использование океана", - написала дипломат на своей странице в соцсети Х.

Конференция завершится 13 июня.