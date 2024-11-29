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Жертвами обстрела территории университета в Алеппо стали четыре человека

Жертвами обстрела территории университета в Алеппо стали четыре человека Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" открыли огонь по территории государственного университета Алеппо в районе студенческого городка, в результате чего погибли четыре мирных жителя.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 12:38
Жертвами обстрела территории университета в Алеппо стали четыре человека

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" открыли огонь по территории государственного университета Алеппо в районе студенческого городка, в результате чего погибли четыре мирных жителя.

Как передает Report, об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

"Четыре мирных жителя погибли в результате обстрела террористами студенческого городка университета Алеппо", - пишет агентство.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что части сирийской армии начали контрнаступление на позиции боевиков "Джебхат ан-Нусра", которые захватили свыше 20 населенных пунктов к северу и западу от города Алеппо (360 км от Дамаска), являющегося административным центром одноименной провинции.

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