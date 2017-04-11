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    Жертвами массового ДТП в Китае в массовом ДТП стали 10 человек

    Еще один пострадал© Foto: novostimira.net

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Жертвами массового ДТП с участием четырех автомобилей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая стали 10 человек, еще один пострадал.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

    Авария с участие трех грузовиков и легкового автомобиля произошла в ночь на вторник на кольцевой автомобильной дороге в городе Наньнин. После случившегося движение по данному участку было временно ограничено.

    Была создана рабочая группа для выяснения причин случившегося. Ведется расследование.

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