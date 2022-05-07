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Женщин в Афганистане обязали носить хиджабы

Женщин в Афганистане обязали носить хиджабы Правящее в Афганистане движение "Талибан"* официально объявило об обязательном ношении хиджабов для женщин по всей стране.
Другие страны
7 мая 2022 г. 15:20
Женщин в Афганистане обязали носить хиджабы

Правящее в Афганистане движение "Талибан"* официально объявило об обязательном ношении хиджабов для женщин по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

"Постановление о ношении хиджаба является обязательным и необходимым для мусульманских благородных, взрослых женщин. В соответствии с предписаниями шариата, женщины, которые в силу возраста не являются старыми или молодыми, должны закрывать (хиджабом - ред.) свое лицо, оставляя глаза, когда они сталкиваются с другими людьми (находясь без родственников)", - следует из заявления

Отмечается, что в случае систематического нарушения женщиной правила ношения хиджаба в публичных местах, ее отцу или мужу может грозить лишение свободы.

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