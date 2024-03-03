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Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин

Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин Жена президента США Джилл Байден заявила, что бывший американский лидер Дональд Трамп представляет опасность для женщин и семей.
Другие страны
3 марта 2024 г. 05:18
Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин

Жена президента США Джилл Байден заявила, что бывший американский лидер Дональд Трамп представляет опасность для женщин и семей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету The Hill​.

"Дональд Трамп опасен для женщин и наших семей", - заявила Д.Байден. "Он всю свою жизнь разрушал нас и обесценивал наше существование. Он издевается над женскими телами, он не уважает наши достижения, он хвастается насилием", - добавила жена нынешнего американского главы.

Как отмечает издание, Джилл Байден выступила с такими заявлениями на запуске кампании "Женщины за Байдена" в Атланте (штат Джорджия), цель которой - убедить женщин поддержать переизбрание президента Джо Байдена.

Трамп тоже участвует в предвыборной гонке. Считается практически предрешенным, что именно он станет соперником Байдена на выборах, которые пройдут 5 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Baydenin xanımı: Tramp qadınlar və ailələrimiz üçün təhlükəlidir

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