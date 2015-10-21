Землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от берегов Аргентины

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник в проливе Дрейка, соединяющем южные части Атлантического и Тихого океанов, передает Геологическая служба США (USGS), информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Толчки зафиксированы в 20.33 по времени UTC (23.33 мск) на 331-м километрe к юго-востоку от города Ушуая на юге Аргентины. Очаг располагался на глубине 25,5 километра.

Сообщений о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало. Об угрозе цунами также не сообщалось.