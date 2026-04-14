    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Зеленский: Ремонт нефтепровода "Дружба" завершится до конца апреля

    Зеленский: Ремонт нефтепровода Дружба завершится до конца апреля

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ремонт нефтепровода "Дружба" завершится до конца апреля, что позволит возобновить его деятельность.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    "Как мы обещали, до конца апреля он будет отремонтирован, не полностью, но достаточно, чтобы функционировал. Резервуары все будут отремонтированы, но это долгий процесс", – сказал Зеленский.

    Он также выразил уверенность, что Украина наладит сотрудничество с новыми властями Венгрии.

    По словам президента, можно выстраивать прагматические отношения с новым руководством Венгрии, а можно – дружеские, "но на договоренностях, на сотрудничестве, на уважении друг к другу, это только усиливает обе страны".

    Зеленский добавил, что готов к встрече с ним (с Петером Мадьяром, чья партия "Тиса" победила на выборах в Венгрии 12 апреля и получила большинство в парламенте - ред.).

    Отметим, что транзит нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию прекратился 27 января 2026 года из-за повреждения оборудования на западе Украины после удара российского беспилотника. Словакия и Венгрия неоднократно требовали от Украины восстановления транзита нефти по этому трубопроводу.

    Zelenski: "Drjuba" neft kəmərinin təmiri aprelin sonunadək başa çatacaq

