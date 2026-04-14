    14 aprel, 2026
    16:24
    Zelenski: Drjuba neft kəmərinin təmiri aprelin sonunadək başa çatacaq

    "Drujba" neft kəmərinin təmiri aprelin sonunadək başa çatacaq və bu, onun fəaliyyətinin bərpasına imkan verəcək.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Berlində Almaniya kansleri Fridrix Mertslə birgə mətbuat konfransında deyib.

    "Söz verdiyimiz kimi, kəmər aprelin sonunadək tam deyil, fəaliyyət göstərmək üçün kifayət səviyyədə təmir olunacaq. Bütün rezervuarlar təmir ediləcək, lakin bu, uzun prosesdir", – Zelenski deyib.

    O, həmçinin Ukraynanın Macarıstanın yeni hökuməti ilə əməkdaşlıq quracağına əminliyini ifadə edib.

    Prezidentin sözlərinə görə, Macarıstanın yeni rəhbərliyi ilə həm praqmatik münasibətlər, həm də dostluq münasibətləri qurmaq mümkündür, lakin bu, razılaşmalar, əməkdaşlıq, qarşılıqlı hörmət əsasında reallaşa bilər".

    Zelenski əlavə edib ki, onunla (aprelin 12-də Macarıstanda keçirilən seçkilərdə qalib gələrək parlamentdə çoxluq əldə edən "Tias" partiyasının lideri Peter Madyarla – red.) görüşə hazırdır.

    Qeyd edək ki, "Drujba" kəməri ilə Slovakiya və Macarıstana neft tranziti 2026-cı il yanvarın 27-də Rusiyanın pilotsuz uçuş aparatının zərbəsi nəticəsində Ukraynanın qərbindəki avadanlığın zədələnməsi səbəbindən dayandırılıb. Slovakiya və Macarıstan dəfələrlə Ukraynadan bu boru kəməri ilə neft tranzitinin bərpasını tələb edib.

    Зеленский: Ремонт нефтепровода "Дружба" завершится до конца апреля

    Son xəbərlər

    17:04

    Marketlərdən lotoreya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    17:01

    Djedoviç-Xandanoviç: "Serbiya mayda Nişdə elektrik stansiyasının tikintisi şərtlərini təsdiqləyəcək"

    Energetika
    16:50

    Vuçiç: Serbiya və İsrail birgə dron istehsalına başlayacaq

    Digər ölkələr
    16:47
    Foto

    Fərid Qayıbov Avropa Atletika Assosiasiyasının prezidenti ilə birgə layihələri müzakirə edib

    Fərdi
    16:47

    Mirzoyan-Kallas görüşündə strateji tərəfdaşlıq gündəliyi və demokratik dayanıqlılıq müzakirə olunub

    Digər
    16:47

    AMB rəsmisi: "Heç bir bankla bağlı riskli vəziyyət yoxdur"

    Maliyyə
    16:45
    Foto

    Bakıda AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclası keçirilib, tövsiyə sənədi qəbul edilib

    Xarici siyasət
    16:42

    Azərbaycanda icbari fərdi qəza sığortasının əhatəliliyi artırılır

    Maliyyə
    16:41
    Video

    Xəzərdə Neft Daşlarının yaxınlığında balıqçı batıb, əraziyə helikopter cəlb edilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti