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Южная Корея ввела санкции против физических и юридических лиц за связи с КНДР

Южная Корея ввела санкции против физических и юридических лиц за связи с КНДР Власти Южной Кореи ввели санкции против 10 физических и двух юридических лиц, связанных с торговлей оружием c КНДР.
Другие страны
21 сентября 2023 г. 12:22
Южная Корея ввела санкции против физических и юридических лиц за связи с КНДР

Власти Южной Кореи ввели санкции против 10 физических и двух юридических лиц, связанных с торговлей оружием c КНДР.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Yonhap.

Под санкции попали, в частности, глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам и бывший начальник Генштаба Корейской народной армии Пак Су Ир. Также под санкциями оказались словацкие компании Versor SRO и Glocom.

Сеул ввел эти санкции в связи с незаконной торговлей оружием КНДР с другими странами.

Это 12-я по счету серия санкций против КНДР с момента прихода к власти в Южной Корее президента Юн Сок Ёля в 2022 году. За это время в санкционные списки были добавлены 64 физических и 53 юридических лица.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya KXDR ilə əlaqələrə görə fiziki və hüquqi şəxslərə sanksiyalar tətbiq edib
Версия на английском языке Seoul imposes unilateral sanctions on 10 individuals, 2 institutions linked to N. Korea arms dealing with Russia

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