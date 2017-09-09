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    ВВС Японии и США провели учения в Восточно-Китайском море

    Учения направлены на укрепление стратегического взаимодействия в связи с обострением обстановки на Корейском полуострове

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ ВВС Японии и США провели учения в Восточно-Китайском море.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в учениях приняли участие два истребителя Сил самообороны Японии F-15 и два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1, которые дислоцированы на острове Гуам.

    Отмечается, что учения направлены на укрепление стратегического взаимодействия между военнослужащими двух стран в связи с обострением обстановки на Корейском полуострове из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР.

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