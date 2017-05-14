ВВС Турции уничтожили 10 террористов РКК в Ираке

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ ВВС Турции накануне нанесли удары по объектам террористов РКК в районах Зап и Синат-Хафтанин на севере Ирака.

Как передает Report, со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщает Генштаб ВС Турции.

В результате авиаударов уничтожены 10 террористов, в том числе два - в районе Зап, восемь – в районе Синат-Хафтанин.

Кроме того, уничтожены три огневые точки и четыре убежища боевиков. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.