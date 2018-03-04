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    ВС Афганистана за сутки ликвидировали 50 боевиков

    В ходе рейдов также были обнаружены тайники с оружием

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Правительственные силы Афганистана в ходе серии спецопераций за прошедшие сутки ликвидировали по меньшей мере 50 боевиков, в том числе 20 представителей террористической организации ИГИЛ.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение было размещено в воскресенье на сайте министерства национальной обороны исламской республики.

    "За последние сутки были уничтожены в общей сложности 50 террористов, в том числе 20 боевиков ИГИЛ", - отмечается в документе.

    По информации ведомства, 22 отдельных операции были проведены в провинциях Нангархар, Лагман, Газни, Кандагар, Забуль, Урузган, Фарах, Джаузджан, Баглан, Тахар, Фарьяб, Нимроз и Гильменд. В ходе рейдов также были обнаружены тайники с оружием, которое принадлежало боевикам.

    Данных о потерях со стороны военных не приводится.

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