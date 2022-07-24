Врач Байдена сообщил о значительном улучшении состояния президента США

Состояние здоровья президента США Джо Байдена, заразившегося коронавирусом, продолжает улучшаться, он хорошо переносит лечение.
"Преобладающий симптом в настоящий момент - это боль в горле", - отмечается в документе, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома. При этом, по словам О'Коннора, состояние президента "продолжает значительным образом улучшаться".
Как сообщил врач, Байден также стал значительно меньше кашлять, уменьшилась ломота в теле. Пульс, давление и температура тела остаются в норме. "Его легкие остаются чистыми", - добавил он.
"Президент продолжает хорошо переносить лечение", - подчеркнул О'Коннор. Врач отметил, что президент продолжит принимать препарат Paxlovid.