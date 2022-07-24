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Врач Байдена сообщил о значительном улучшении состояния президента США

Врач Байдена сообщил о значительном улучшении состояния президента США Состояние здоровья президента США Джо Байдена, заразившегося коронавирусом, продолжает улучшаться, он хорошо переносит лечение.
Другие страны
24 июля 2022 г. 23:43
Врач Байдена сообщил о значительном улучшении состояния президента США

Состояние здоровья президента США Джо Байдена, заразившегося коронавирусом, продолжает улучшаться, он хорошо переносит лечение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора.

"Преобладающий симптом в настоящий момент - это боль в горле", - отмечается в документе, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома. При этом, по словам О'Коннора, состояние президента "продолжает значительным образом улучшаться".

Как сообщил врач, Байден также стал значительно меньше кашлять, уменьшилась ломота в теле. Пульс, давление и температура тела остаются в норме. "Его легкие остаются чистыми", - добавил он.

"Президент продолжает хорошо переносить лечение", - подчеркнул О'Коннор. Врач отметил, что президент продолжит принимать препарат Paxlovid.

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