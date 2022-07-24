Врач Байдена сообщил о значительном улучшении состояния президента США

Состояние здоровья президента США Джо Байдена, заразившегося коронавирусом, продолжает улучшаться, он хорошо переносит лечение.

Состояние здоровья президента США Джо Байдена, заразившегося коронавирусом, продолжает улучшаться, он хорошо переносит лечение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора.

"Преобладающий симптом в настоящий момент - это боль в горле", - отмечается в документе, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома. При этом, по словам О'Коннора, состояние президента "продолжает значительным образом улучшаться".

Как сообщил врач, Байден также стал значительно меньше кашлять, уменьшилась ломота в теле. Пульс, давление и температура тела остаются в норме. "Его легкие остаются чистыми", - добавил он.

"Президент продолжает хорошо переносить лечение", - подчеркнул О'Коннор. Врач отметил, что президент продолжит принимать препарат Paxlovid.