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Воздушное пространство Пакистана практически полностью открыто

Воздушное пространство Пакистана практически полностью открыто Управление гражданской авиации Пакистана объявило о восстановлении штатного режима работы большинства аэропортов страны, включая Международный аэропорт Исламабада.
Другие страны
8 мая 2025 г. 02:57
Воздушное пространство Пакистана практически полностью открыто

Управление гражданской авиации Пакистана объявило о восстановлении штатного режима работы большинства аэропортов страны, включая Международный аэропорт Исламабада.

Как передает Report, об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на ведомство.

Там отмечают, что воздушное пространство Пакистана остается открытым и безопасным для гражданской авиации. При этом авиасообщение в районах Исламабада, Равалпинди и Карачи полностью восстановлено. Однако часть рейсов между Исламабадом и Лахором будут "закрыты на всех высотах по оперативным причинам до 12:20 9 мая".

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