Воздушное пространство Пакистана практически полностью открыто

Управление гражданской авиации Пакистана объявило о восстановлении штатного режима работы большинства аэропортов страны, включая Международный аэропорт Исламабада.
Как передает Report, об этом сообщает газета
Там отмечают, что воздушное пространство Пакистана остается открытым и безопасным для гражданской авиации. При этом авиасообщение в районах Исламабада, Равалпинди и Карачи полностью восстановлено. Однако часть рейсов между Исламабадом и Лахором будут "закрыты на всех высотах по оперативным причинам до 12:20 9 мая".