Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Зеленский: Европа должна стать постоянным участником переговоров между РФ и Украиной

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 16:03
    Зеленский: Европа должна стать постоянным участником переговоров между РФ и Украиной

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна стать постоянным участником российско-украинских переговоров, начатых в Абу-Даби.

    Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом он сообщил на пленарной сессии открытия 9-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

    "Очень хорошо, что европейцы теперь участвуют в этих переговорах. Пока не напрямую и пока не за одним столом с россиянами. Но европейцы уже вовлечены, и нам необходимо добиться того, чтобы Европа стала постоянным участником этих переговоров", - отметил Зеленский.

    По его словам, накануне представители Украины встретились с российской и американской делегациями в Абу-Даби. Сегодня представители США находятся в Москве, а вечером прибудут в Дублин, где обсудят с украинской стороной результаты переговоров последних нескольких дней.

    Зеленский добавил, что, по информации, полученной от украинской делегации, переговоры "были серьезными и содержательными".

    Он также сообщил, что в ходе этой встречи была достигнута договоренность об обмене военнопленными.

    "Для нас важно вернуть наших людей, наших воинов из российского плена", - заявил президент Украины.

    Кроме того, по его словам, значительное внимание на переговорах уделялось гарантиям безопасности, в обсуждении которых Европе необходимо активно участвовать.

    Владимир Зеленский Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Российско-украинский конфликт
    Zelenski: Avropa Rusiya və Ukrayna arasındakı danışıqların daimi iştirakçısı olmalıdır
    Zelenskyy: Europe must become a permanent participant in Russia-Ukraine talks
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