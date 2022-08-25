ВОЗ сообщила о продолжающемся снижении в мире заболеваемости и смертности от COVID

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире упала за неделю на 9%, смертность снизилась на 15%.

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире упала за неделю на 9%, смертность снизилась на 15%.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 15 по 21 августа заболеваемость коронавирусом упала во всех шести регионах, сильнее всего она снизилась в Африке (на 25%), в Европе (на 20%) и в Америке (на 18%).

При этом в ВОЗ отмечают, что некоторые страны изменили свои стратегии тестирования на COVID-19, в результате чего теперь представлено меньшее количество тестов и, соответственно, фиксируется меньшее количество случаев заболевания.

Всего за неделю по всему миру было выявлено более 5,3 млн новых случаев заражения COVID-19.

Количество смертей от коронавируса упало во всех регионах, кроме Африки и западной части Тихого океана, где оно увеличилось на 183% и 8% соответственно. В остальных регионах фиксировали падение смертности, сильнее всего - в Европе (на 30%).

В целом за неделю по всему миру зафиксировано 14 тыс. связанных с COVID-19 летальных исходов.