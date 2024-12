ВОЗ намерена продолжать работу в Сирии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена продолжать работу на территории Сирии.

Как передает Report , об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети "Х".

"Команды ВОЗ, работающие в Сирии, по-прежнему находятся на местах и работают над обеспечением непрерывного медицинского обслуживания. Мы остаемся непоколебимыми в своих обязательствах перед многострадальным сирийским населением, которому необходим доступ к медицинским услугам. Медицинские работники, учреждения, транспорт и предметы снабжения должны быть защищены. Мы призываем все стороны соблюдать это требование. Мы также призываем доноров срочно предоставить ресурсы ВОЗ и ее партнерам, чтобы мы все могли выполнить нашу миссию по спасению жизней", - говорится в публикации.