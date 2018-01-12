Вокзал в британском Ноттингеме эвакуировали из-за пожара - ВИДЕО

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Службы безопасности провели эвакуацию вокзала в британском городе Ноттингем графства Ноттингемшир в связи с пожаром, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

На месте работают около 50 пожарных. Данных о пострадавших и о причинах возгорания пока нет.

Транспортная компания East Midlands Trains, являющаяся оператором вокзала, сообщила, что железнодорожное движение в районе вокзала прервано. Кроме этого, вокруг вокзала перекрыты несколько дорог.