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    Вокзал в британском Ноттингеме эвакуировали из-за пожара - ВИДЕО

    На месте работают около 50 пожарных

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Службы безопасности провели эвакуацию вокзала в британском городе Ноттингем графства Ноттингемшир в связи с пожаром, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    На месте работают около 50 пожарных. Данных о пострадавших и о причинах возгорания пока нет.

    Транспортная компания East Midlands Trains, являющаяся оператором вокзала, сообщила, что железнодорожное движение в районе вокзала прервано. Кроме этого, вокруг вокзала перекрыты несколько дорог.

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