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    Военные в Ираке уничтожили одного из главарей ИГИЛ

    Отрядам 10-й бригады армии удалось уничтожить террориста, известного как Абу Сафха Ал-Либи

    Баку. 3 Июль. REPORT.AZ/ Командующий военными операциями в иракской провинции Анбар Исмаил аль-Махляуи заявил об уничтожении одного из главарей террористической группировки ИГИЛ в районе Аль-Халидия.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Sumaria.

    «Отрядам 10-й бригады армии при поддержке авиации международной коалиции и ВВС удалось уничтожить в Аль-Халидии десять боевиков ИГИЛ, в том числе одного из главарей группировки, известного как Абу Сафха Ал-Либи», — уточнил аль-Махляуи.

    Как отмечает телеканал, аль-Махляуи утром сообщил о начале операции по освобождению Аль-Халидии от боевиков ИГИЛ.

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