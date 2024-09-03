Военные США сообщили о задержании в Сирии одного из главарей ИГ
Военные США сообщили о задержании в Сирии одного из главарей ИГАмериканские военные совместно с курдским альянсом "Силы демократической Сирии" (СДС) задержали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство".
Американские военные совместно с курдским альянсом "Силы демократической Сирии" (СДС) задержали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство".
Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети "Х".
"Силы CENTCOM вместе с "Силами демократической Сирии" захватили главаря ИГ, который помогал боевикам после побега из тюрьмы в Ракке. Рано утром 1 сентября CENTCOM и СДС задержали Халеда Ахмеда аль-Дандаля", - говорится в публикации.
CENTCOM заявляет, что продолжит бороться "с угрозой побегов в будущем", чтобы гарантировать уничтожение ИГ.
CENTCOM Forces Partner with Syrian Democratic Forces to Capture ISIS Leader and Assist in Operation to Recapture Escaped ISIS Fighters
U.S. Central Command (CENTCOM) forces, partnered with Syrian Democratic Forces (SDF), captured an ISIS leader, who was assessed as helping ISIS… pic.twitter.com/Pdd2MzXI9Q