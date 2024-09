Военные США сообщили о задержании в Сирии одного из главарей ИГ

Американские военные совместно с курдским альянсом "Силы демократической Сирии" (СДС) задержали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети "Х".

"Силы CENTCOM вместе с "Силами демократической Сирии" захватили главаря ИГ, который помогал боевикам после побега из тюрьмы в Ракке. Рано утром 1 сентября CENTCOM и СДС задержали Халеда Ахмеда аль-Дандаля", - говорится в публикации.

CENTCOM заявляет, что продолжит бороться "с угрозой побегов в будущем", чтобы гарантировать уничтожение ИГ.