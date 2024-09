ABŞ hərbçiləri Suriyada İŞİD liderlərindən birinin saxlanıldığını açıqlayıblar

ABŞ hərbçiləri “Suriya Demokratik Qüvvələri” alyansı ilə birlikdə İŞİD terror qruplaşmasının liderlərindən birini saxlayıb.

"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ Hərbi Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

“ABŞ Hərbi Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının qüvvələri Suriya Demokratik Qüvvələri ilə birlikdə sentyabrın 1-də səhər tezdən Rakkadakı həbsxanadan qaçaraq yaraqlılara kömək edən İŞİD lideri Xalid Əhməd əl-Dəndəlini yaxalayıb”, - paylaşımda qeyd edilir.

ABŞ Hərbi Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı İŞİD-in məhv edilməsini təmin etmək üçün “gələcək qaçış təhlükəsi” ilə mübarizəni davam etdirəcəyini bildirib.