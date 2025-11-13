Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    ВМС США получат два танкера для заправки боевых кораблей

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 04:52
    ВМС США получат два танкера для заправки боевых кораблей

    Военно-морские силы (ВМС) США заключили контракт с компанией General Dynamics на постройку двух новых танкеров типа "Джон Льюис" для заправки боевых кораблей.

    Как передает Report, об этом пишет профильное издание Breaking Defense.

    В рамках соглашения на сумму 1,7 миллиарда долларов построят танкеры T-AO 215 и T-AO 216. В дальнейшем ВМС США планируют получить еще восемь танкеров этого типа.

    Строительство новых заправщиков начали в 2018 году, а летом 2022-го первое судно типа "Джон Льюис" вступило в строй. Всего американские ВМС хотят получить флот из 20 танкеров.

    Корабли этого типа использует командование морских перевозок ВМС США. Танкеры-заправщики перевозят топливо и ограниченное количество сухих грузов для обеспечения авианосных ударных групп и других корабельных соединений. Каждое судно несет по пять заправочных станций. В арсенал танкеров входят крупнокалиберные пулеметы, зенитные ракетные комплексы RIM-116 RAM и артиллерийские системы Phalanx CIWS.

