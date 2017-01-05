Власти Венесуэлы начали воздушную операцию по поиску пропавшего Ми-17

Баку. 5 января. REPORT.AZ/Несколько самолетов были подняты в воздух для поиска пропавшего в штате Амасонас вертолета Ми-17 ВС Венесуэлы. Как передает Report, об этом сoобшилминистр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес.

"В данный момент в связи с улучшением погодных условий в Пуэрто-Аякучо взлетают три воздушных судна для участия в поисковой операции", - написал он на своей странице в социальной сети микроблогов Twitter. По его словам, самолеты и вертолет также вылетели из населенного пункта Ла-Эсмеральда, где должен был приземлиться пропавший Ми-17.

Воздушное судно вылетело из Пуэрто-Аякучо 30 декабря. На его борту находились 13 человек, в том числе четверо гражданских лиц. По данным Минобороны, связь с вертолетом была потеряна спустя примерно 40 минут после вылета.