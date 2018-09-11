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    Власти США предупредили жителей страны об опасности урагана "Флоренс"

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Власти Соединённых Штатов предупредили жителей страны об опасности приближающегося к Атлантическому побережью урагана «Флоренс». 

    Как передает Report, об этом сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.

    Отмечается, что «Флоренс» будет «очень опасным ураганом».

    Также в сообщении говорится об «угрожающих жизни штормовых волнах на побережье Северной и Южной Каролины» и о вероятности наводнений.

    Ранее президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайного положения в Южной и Северной Каролине в связи с приближением «Флоренс».

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