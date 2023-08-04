Верховный представитель ЕС: Россия должна прекратить использовать голод в качестве оружия

Россия должна прекратить использовать голод в качестве оружия.

Россия должна прекратить использовать голод в качестве оружия.

Как сообщает Report, об этом верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Джозеф Боррель написал в Twitter.

Он заявил, что необходимо убедить Россию в восстановлении “зерновой сделки”.

Напомним, что на заседании Совета Безопасности ООН по Украине большинство стран призвало Россию продлить "зерновую сделку". Срок действия документа истек 17 июля, и Москва объявила, что пока не намерена продлевать свое участие.