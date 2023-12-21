В Замбии выявили вспышки холеры и сибирской язвы

Вспышки сразу двух опасных инфекционных заболеваний - холеры и сибирской язвы - отмечены в Замбии.

Вспышки сразу двух опасных инфекционных заболеваний - холеры и сибирской язвы - отмечены в Замбии.

Как передает Report со ссылкой на газету Lusaka Times, за один день число заболевших холерой увеличилось в стране на 74 человека, из них на Лусаку приходится 70.

В Лусаке от этой болезни умерли еще 3 человека, общее число летальных исходов достигло 60. Поскольку холеру зовут "болезнью грязных рук", власти призывают население тщательнее соблюдать нормы санитарии и гигиены. Одновременно с Замбией случаи холеры регистрируются в Зимбабве, Мозамбике.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2011 года в Африке отмечается заметный рост заболеваемости холерой.

Одновременно на континенте активно распространяется сибирская язва. С начала года от нее в Замбии умерли 4 человека, общее число, заболевших в стране оценивается в 700 человек. Сибирская язва также отмечена в Малави, Зимбабве и Уганде.