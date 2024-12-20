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В Японии в ноябре рис подорожал на рекордные 63,6%

В Японии в ноябре рис подорожал на рекордные 63,6% Цены на рис, основу рациона японцев, в ноябре выросли на 63,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Другие страны
20 декабря 2024 г. 06:18
В Японии в ноябре рис подорожал на рекордные 63,6%

Цены на рис, основу рациона японцев, в ноябре выросли на 63,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из статистики, опубликованной Министерством по административным делам и коммуникациям Японии.

Это рекордные темпы роста с 1971 года, когда правительство начало использовать нынешнюю форму статистики. Рост цен на рис в октябре составил 58,9%, сообщало ранее министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.

Летом в Японии из-за череды стихийных бедствий и плохого урожая возникла нехватка риса, что привело к его ажиотажной скупке населением и росту цен. Они остались на высоком уровне и осенью, в частности, из-за роста затрат на транспорт и оплату труда сельскохозяйственных рабочих.

Общая же потребительская инфляция в ноябре составила 2,7%. Этот ключевой индекс, по которому Банк Японии устанавливает целевой показатель инфляции, не учитывает цены на скоропортящиеся продукты, поскольку они подвержены слишком сильным колебаниям. С их учетом цены выросли на 2,9%.

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