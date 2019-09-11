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В Японии сформировали новый состав правительства

​В Японии сформировали новый состав правительства

В Японии сформирован новый состав правительства, в рамках которого сменились главы 13 ведомств, включая Министерство обороны и МИД.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суга.

Новым главой МИД Японии стал экс-министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги, а занимавший пост министра иностранных дел Таро Коно был назначен главой Минобороны.

После обновления состава кабмина пост сохранили только два политика — Суга и министр финансов Таро Асо

Ранее сообщалось, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку.

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